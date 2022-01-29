Марко: Формула-Е спекулирует на своём имени

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что австрийская компания не собирается участвовать в чемпионате Формулы-Е. Марко считает, что Формула-Е спекулирует на своём имени.



«Нас пробовали уговорить на участие в Формуле-Е, но мне было достаточно посетить одну гонку. Мы точно дали понять, что сюда мы точно не приедем. В Формуле-Е многое скрывают за красивой обёрткой. Мы поехали на просмотр гонки в Уругвае, однако около паддока я увидел огромные дизель-генераторные установки. Формула-Е спекулирует на своём имени. Мне хватило этого, чтобы понять, что мы не будем участвовать в этом чемпионате», — приводит слова Хельмута Марко Essentially Sports.

Напомним, сезон-2022 Формулы-Е стартовал 28 января.