«Наши лучшие». Никита Мазепин поддержал сборную России по ММА на чемпионате мира
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Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото из Абу-Даби (ОАЭ), куда он прибыл, чтобы поддержать сборную России по ММА на чемпионате мира.
«Поддерживаем сборную России по ММА на чемпионате мира! Наши лучшие», — подписал фотографию Мазепин.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».
Вчера, 29 января, российские бойцы завоевали сразу пять золотых медалей на соревнованиях. Турнир, состоявшийся под эгидой Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF), проходил с 24 по 29 января.
Ранее британский таблоид The Sun опубликовал статью, посвящённую встрече Мазепина и форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
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