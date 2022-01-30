«Наши лучшие». Никита Мазепин поддержал сборную России по ММА на чемпионате мира

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото из Абу-Даби (ОАЭ), куда он прибыл, чтобы поддержать сборную России по ММА на чемпионате мира.

«Поддерживаем сборную России по ММА на чемпионате мира! Наши лучшие», — подписал фотографию Мазепин.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».

Вчера, 29 января, российские бойцы завоевали сразу пять золотых медалей на соревнованиях. Турнир, состоявшийся под эгидой Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF), проходил с 24 по 29 января.



Ранее британский таблоид The Sun опубликовал статью, посвящённую встрече Мазепина и форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.