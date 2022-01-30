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Кими Райкконен рассказал, станет ли смотреть Формулу-1 в новом сезоне

Кими Райкконен рассказал, станет ли смотреть Формулу-1 в новом сезоне
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Финский пилот Кими Райкконен, покинувший «Королевские гонки» в конце сезона-2021, рассказал, планирует ли он смотреть Формулу-1 в 2022 году.

«Честно говоря, я вообще мало что смотрел, когда раньше отсутствовал два года. Кажется, я видел некоторые гонки, если включал телевизор и они шли в тот момент, но я определённо не собираюсь заводить будильник, чтобы посмотреть соревнования. Хотя думаю, что несколько гонок я всё-таки посмотрю», — приводит слова Райкконена RacingNews365.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Кими занял 16-е место. В активе финна было 10 очков. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Ранее сообщалось, что Райкконен стал руководителем команды по мотокроссу Kawasaki Racing Team.

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