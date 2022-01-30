Кими Райкконен рассказал, станет ли смотреть Формулу-1 в новом сезоне

Финский пилот Кими Райкконен, покинувший «Королевские гонки» в конце сезона-2021, рассказал, планирует ли он смотреть Формулу-1 в 2022 году.
«Честно говоря, я вообще мало что смотрел, когда раньше отсутствовал два года. Кажется, я видел некоторые гонки, если включал телевизор и они шли в тот момент, но я определённо не собираюсь заводить будильник, чтобы посмотреть соревнования. Хотя думаю, что несколько гонок я всё-таки посмотрю», — приводит слова Райкконена RacingNews365.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Кими занял 16-е место. В активе финна было 10 очков. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Ранее сообщалось, что Райкконен стал руководителем команды по мотокроссу Kawasaki Racing Team.
- 30 января 2022
-
14:35
-
13:42
-
12:38
-
11:55
-
10:58
-
10:12
- 29 января 2022
-
23:49
-
22:58
-
21:28
-
21:04
-
20:00
-
18:40
-
17:51
-
16:47
-
15:43
-
14:38
-
13:58
-
13:14
-
11:35
-
10:34
-
09:47
- 28 января 2022
-
23:55
-
22:56
-
21:27
-
20:37
-
19:20
-
18:43
-
17:29
-
16:52
-
15:32
-
14:55
-
14:06
-
12:51
-
12:02
-
11:10