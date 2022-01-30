Кими Райкконен рассказал, станет ли смотреть Формулу-1 в новом сезоне

Финский пилот Кими Райкконен, покинувший «Королевские гонки» в конце сезона-2021, рассказал, планирует ли он смотреть Формулу-1 в 2022 году.



«Честно говоря, я вообще мало что смотрел, когда раньше отсутствовал два года. Кажется, я видел некоторые гонки, если включал телевизор и они шли в тот момент, но я определённо не собираюсь заводить будильник, чтобы посмотреть соревнования. Хотя думаю, что несколько гонок я всё-таки посмотрю», — приводит слова Райкконена RacingNews365.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Кими занял 16-е место. В активе финна было 10 очков. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



Ранее сообщалось, что Райкконен стал руководителем команды по мотокроссу Kawasaki Racing Team.

Новость по теме Кими Райкконен стал боссом команды по мотокроссу