Нико Росберг эмоционально отреагировал на победу Надаля в матче с Медведевым

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля в финальном матче Australian Open с россиянином Даниилом Медведевым (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5).
«Какое камбэк!!! Когда я встретил Рафаэля Надаля прошлым летом, мы говорили о его травме: «Сомнения будут, но я знаю, как все работает, и уверен, что получу шансы». Сомнения – большой мотиватор работать и стремиться к совершенству! Поздравляю тебя, Рафа, с победой в турнире.
Я смотрел каждую минуту! Мои дочери думали, что я сошёл с ума, крича в телевизор! Медведев тоже молодец
Я закончил со сглазом?! Я сглазил Леклера в Монако и сборную Германии на Евро – теперь я рад, что пожелал удачи Рафе, и в этот раз все закончилось хорошо», — написал Нико Росберг на своей странице в «Твиттере».
- 30 января 2022
-
18:59
-
17:22
-
16:36
-
15:44
-
14:35
-
13:42
-
12:38
-
11:55
-
10:58
-
10:12
- 29 января 2022
-
23:49
-
22:58
-
21:28
-
21:04
-
20:00
-
18:40
-
17:51
-
16:47
-
15:43
-
14:38
-
13:58
-
13:14
-
11:35
-
10:34
-
09:47
- 28 января 2022
-
23:55
-
22:56
-
21:27
-
20:37
-
19:20
-
18:43
-
17:29
-
16:52
-
15:32
-
14:55