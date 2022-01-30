Нико Росберг эмоционально отреагировал на победу Надаля в матче с Медведевым

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля в финальном матче Australian Open с россиянином Даниилом Медведевым (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5).

«Какое камбэк!!! Когда я встретил Рафаэля Надаля прошлым летом, мы говорили о его травме: «Сомнения будут, но я знаю, как все работает, и уверен, что получу шансы». Сомнения – большой мотиватор работать и стремиться к совершенству! Поздравляю тебя, Рафа, с победой в турнире.

Я смотрел каждую минуту! Мои дочери думали, что я сошёл с ума, крича в телевизор! Медведев тоже молодец

Я закончил со сглазом?! Я сглазил Леклера в Монако и сборную Германии на Евро – теперь я рад, что пожелал удачи Рафе, и в этот раз все закончилось хорошо», — написал Нико Росберг на своей странице в «Твиттере».