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Надаль в упорной борьбе одолел Медведева и стал чемпионом Australian Open — 2022

Надаль в упорной борьбе одолел Медведева и стал чемпионом Australian Open — 2022
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В решающем матче Australian Open – 2022 35-летний Надаль в тяжелейшем матче обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Даниила Медведева (2) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты.

Надаль 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 22. На счету Медведева — 23 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 22.

Отметим, что до этого момента Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году.

Прошлогодний Australian Open выиграл первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участие в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.

Australian Open (м). Финал
30 января 2022, воскресенье. 11:45 МСК
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		6 5 6 6 7
6 		7 7 4 4 5
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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