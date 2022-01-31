Мик Шумахер прокомментировал конфликт с Никитой Мазепиным

Гонщик Формулы-1 Мик Шумахер прокомментировал конфликт с россиянином Никитой Мазепиным.
«В каком-то смысле наш конфликт был преувеличен. Разумеется, в «Формуле-1» каждый напарник будет с тобой соперничать. Наверное не только у нас возникали такие проблемы, но в этом случае они стали более публичными. Однако мы продолжаем работать вместе и стремимся к одной цели — двигаться вперед и развиваться», – цитирует Шумахера Crash.net.
Мазепин и Шумахер одновременно пришли в американскую гоночную команду «Хаас» из Формулы-2 и получили в сезоне-2021 медленную машину, не позволяющую бороться с соперниками. Поэтому напарники часто сходились на трассе в борьбе друг с другом, которая несколько раз приводила к опасным эпизодам. Болельщики отмечали напряжённость между Мазепиным и Шумахером.
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