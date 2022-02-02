«Хорошо для Формулы-1 и Китая». Алонсо — о приходе Чжоу в «Альфа Ромео»

40-летний пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о китайском гонщике Гуаньюе Чжоу, который в новом сезоне Формулы-1 будет выступать за «Альфа Ромео».



«Я рад за Чжоу. Он хороший парень. У нас уже было с ним несколько тестов. Кроме того, в прошлом году, когда я тестировал старый «Рено», я провёл с Чжоу пару дней в Бахрейне и Абу-Даби. Так что у нас хорошие отношения. Ещё раз подчеркну — очень рад за него.



Да, Антонио уходит, но так всегда бывает в нашем спорте. В целом я думаю, что это хорошая новость для Формулы-1, для Китая и для самого Чжоу. Мы все с нетерпением ждём возможности встретиться с ним на трассе», — приводит слова Алонсо PlanetF1.

В «Альфа Ромео» Чжоу будет выступать под 24-м гоночным номером.