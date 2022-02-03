В «Феррари» впервые завели мотор на машине 2022 года

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала на официальной странице в «Твиттере» запись с первым запуском нового мотора итальянского коллектива, который будет использоваться в сезоне-2022.



Напомним, в прошлом году «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов. Команду представляли испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер.

Посмотреть видео можно в «твиттере» команды «Феррари».

Новый болид «Феррари» будет называться F1-75 в честь празднования 75-летия итальянского производителя.



Расписание презентаций перед сезоном-2022:



4 февраля — «Хаас», 14:00 мск;

9 февраля — «Ред Булл»;

10 февраля — «Астон Мартин»;

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури»;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.