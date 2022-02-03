Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Феррари» впервые завели мотор на машине 2022 года

В «Феррари» впервые завели мотор на машине 2022 года
Комментарии

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала на официальной странице в «Твиттере» запись с первым запуском нового мотора итальянского коллектива, который будет использоваться в сезоне-2022.

Напомним, в прошлом году «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов. Команду представляли испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер.

Посмотреть видео можно в «твиттере» команды «Феррари».

Новый болид «Феррари» будет называться F1-75 в честь празднования 75-летия итальянского производителя.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

4 февраля — «Хаас», 14:00 мск;
9 февраля — «Ред Булл»;
10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022