Лёб выиграл «Гонку чемпионов» 2022 года, в финале победив Феттеля
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Девятикратный чемпион мира по ралли, 47-летний Себастьен Лёб выиграл «Гонку чемпионов» 2022 года. В финале, который состоял из четырёх заездов, он оказался сильнее пилота Формулы-1 Себастьяна Феттеля. Счёт финальной серии 3-1.
Видеозапись можно посмотреть на официальной странице ROCSweden в «Твиттере».
На пути к финалу Лёб был сильнее сначала Петтера, а потом и Оливера Сольберга, а в полуфинале победил Маттиаса Экстрёма.
Феттель в 1/8 финала превзошёл Эмму Кимилайнен, в четвертьфинале одолел Колтона Херту, а в 1/2 финала победил Тома Кристенсена.
Другой немецкий пилот, Мик Шумахер, представляющий в Формуле-1 команду «Хаас», выбыл из борьбы уже в первом раунде, уступив двукратной чемпионке W Series Джейми Чедвик.
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