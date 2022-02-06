Марко: с «Мерседесом» Ферстаппен не пришёл бы в Формулу-1 так быстро

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что пилот Макс Ферстаппен гораздо позже пришёл бы в Формулу-1, если бы решил выступать за «Мерседес».

«Конечно, мы знали, что Макс разговаривал и с «Мерседесом», но с ними он бы не пришёл в Формулу-1 так быстро. Они не идут на такой риск с новичком. Но мой план подписать его и сразу же отправить в Формулу 1 был не для того, чтобы превзойти Mercedes. Это было просто потому, что я увидел, что он готов к Формуле 1, и так оно и оказалось. Я бы сказал в целом: Red Bull отличается от Mercedes, у нас гораздо больше менталитета «нет риска — нет удовольствия». Критики следовало ожидать, но, честно говоря, это был просчитанный риск», — приводит слова Марко Formulanerds.