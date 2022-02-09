Ландо Норрис продлил контракт с «Маклареном» до конца 2025 года

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис продлил контракт с командой до конца 2025 года, сообщает пресс-служба команды.



«В первую очередь команда — это люди, а я чувствую себя в „Макларене“, как дома. Я вырос в этой команде и являюсь частью того пути, на котором мы все находимся. Прошлый сезон стал еще одним большим шагом как в моей карьере, так и в истории команды, я вижу огромную работу и чувствую приверженность команде, чтобы быть в состоянии бороться за победы и титулы в будущем. Все это дает мне огромную уверенность в завтрашнем дне, поэтому было естественным решением продлить наше соглашение на следующие несколько лет», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

Норрис выступает в «Макларене» с 2019 года.