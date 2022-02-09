Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис продлил контракт с «Маклареном» до конца 2025 года

Ландо Норрис продлил контракт с «Маклареном» до конца 2025 года
Комментарии

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис продлил контракт с командой до конца 2025 года, сообщает пресс-служба команды.

«В первую очередь команда — это люди, а я чувствую себя в „Макларене“, как дома. Я вырос в этой команде и являюсь частью того пути, на котором мы все находимся. Прошлый сезон стал еще одним большим шагом как в моей карьере, так и в истории команды, я вижу огромную работу и чувствую приверженность команде, чтобы быть в состоянии бороться за победы и титулы в будущем. Все это дает мне огромную уверенность в завтрашнем дне, поэтому было естественным решением продлить наше соглашение на следующие несколько лет», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

Норрис выступает в «Макларене» с 2019 года.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022