Источник: контракт с новым титульным спонсором принесёт «Ред Булл» $ 500 млн

Появилась неофициальная информация о деталях спонсорского соглашения австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» и компании Oracle, которая стала новым титульным спонсором конюшни. По сведениям The Associated Press, соглашение рассчитано на пять лет и ежегодно будет приносить «Ред Булл» примерно $ 100 млн. Таким образом, за пять лет сотрудничества «быки» получат от Oracle $ 500 млн.



Напомним, после заключения контракта команда получила новое официальное название — Oracle Red Bull Racing. В «Ред Булл» отметили, что технические решения от нового титульного спонсора будут использоваться для дальнейшего улучшения гоночной стратегии развития двигателей и проектов Red Bull Advanced Technologies.