Расселл рассказал, как предложение DTM чуть не помешало его карьере в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что в юном возрасте он мог перейти в «БМВ» и начать карьеру в DTM.

Тогда Расселлу был предъявлен ультиматум от «Мерседеса», заставивший его выбирать между двумя вариантами, пока он ещё находится на ранней стадии своей юниорской карьеры.

«Это было абсолютно ясно со стороны «Мерседеса». Они сказали: «Если ты подпишешь контракт с «БМВ», то в будущем у тебя не будет возможности перейти в «Мерседес». Мы посмотрим, как ты справляешься, как ты выступаешь на трассе, как ты выступаешь вне трассы, и примем решение в октябре».

А в этот момент у меня на столе уже лежало предложение контракта в DTM — а в то время это был самый престижный чемпионат после Формулы-1. К тому же мне предлагали кучу денег. Всё случилось внезапно. Я очень хорошо провёл за них тесты, а через три дня у меня на столе уже лежал контракт.

В «Мерседесе» могли в любой момент передумать и сказать «извини», а дверь в «БМВ» уже была бы закрыта. Но очень большая разница была в том, что «Мерседес» выступал в Формуле-1, а «БМВ» в DTM. Мне было 17 лет, нужно было рисковать. Думаю, если бы ничего не вышло, я бы сожалел об этом, но всё сложилось хорошо», — приводит слова Расселла Racingnews365.