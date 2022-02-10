Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лэнс Стролл назвал цель «Астон Мартин» на сезон-2022

Лэнс Стролл назвал цель «Астон Мартин» на сезон-2022
Комментарии

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал презентацию нового болида команды AMR22 и рассказал о своём видении задач конюшни на сезон-2022.

«Новые правила — большая возможность не только для «Астон Мартин», но и для всех команд. Мы просто должны верить, что поработали лучше других. Все трудились невероятно упорно, чтобы предоставить Себу и мне наилучшие шансы. В то же время мы должны оставаться реалистами перед новым сезоном. Наша главная цель — стать ближе к лидерам, чем мы были в прошлом году. Это будет прогрессом», — приводит слова Стролла-младшего пресс-служба «Астон Мартин».

«Правила 2022 года — шанс сделать хороший прыжок вперёд. Но я уверен, что так думают все команды и мы не можем их недооценивать», — заявил ранее Себастьян Феттель.

Первый настоящий болид новой эпохи Формулы-1. «Астон Мартин» показал много интересного! Первый настоящий болид новой эпохи Формулы-1. «Астон Мартин» показал много интересного!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022