Лэнс Стролл назвал цель «Астон Мартин» на сезон-2022

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал презентацию нового болида команды AMR22 и рассказал о своём видении задач конюшни на сезон-2022.



«Новые правила — большая возможность не только для «Астон Мартин», но и для всех команд. Мы просто должны верить, что поработали лучше других. Все трудились невероятно упорно, чтобы предоставить Себу и мне наилучшие шансы. В то же время мы должны оставаться реалистами перед новым сезоном. Наша главная цель — стать ближе к лидерам, чем мы были в прошлом году. Это будет прогрессом», — приводит слова Стролла-младшего пресс-служба «Астон Мартин».



«Правила 2022 года — шанс сделать хороший прыжок вперёд. Но я уверен, что так думают все команды и мы не можем их недооценивать», — заявил ранее Себастьян Феттель.