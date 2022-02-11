Гран-при Бахрейна останется в календаре Формулы-1 до 2036 года

Пресс-служба Формулы-1 подтвердила, что Гран-при Бахрейна останется в календаре «Королевских гонок» до 2036 года включительно. Стороны договорились о продлении контракта.

Ранее промоутеры этапа в Бахрейне провели реконструкцию автодрома, а также приняли экологическую программу, в результате которой вся энергия, которая будет применяться на первом этапе нового сезона Формулы-1, будет получена из возобновляемых источников.



«Я рад, что мы будем проводить гонки на Международном автодроме Бахрейна вплоть до 2036 года. Уверен, за это время нам всем предстоит пережить множество волнительных заездов, которые принесут радость болельщикам. С 2004 года здесь проходило несколько фантастических гонок, и мы не можем дождаться, чтобы вернуться сюда в начале нового сезона», — сказал исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.