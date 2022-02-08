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Стало известно расписание Гран-при Бахрейна Формулы-1. Теперь уик-энд сокращён до 3 дней

Стало известно расписание Гран-при Бахрейна Формулы-1. Теперь уик-энд сокращён до 3 дней
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Испанский журналист Альберт Фабрега опубликовал в своём «твиттере» расписание стартового этапа Гран-при Формулы-1, который состоится в Бахрейне.

Стоит отметить, что в сезоне-2022 этапы будут проходить в изменённом формате. Основные изменения коснутся времени медиаактивности. Теперь пресс-конференции пилотов будут проходить не в четверг, как было раньше, а в пятницу утром, перед тренировками, которые, в свою очередь, будут начинаться позднее.

Расписание Гран-при Бахрейна:

Пятница, 18 марта
11:30 Пресс-конференция пилотов
15:00-16:00 Первая тренировка
18:00-19:00 Вторая тренировка

Суббота, 19 марта
14:10 Пресс-конференция руководителей команд
15:00-16:00 Третья тренировка
18:00-19:00 Квалификация

Воскресенье, 20 марта
18:00-20:00 Гонка.

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