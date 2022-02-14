«Росгонки» анонсировали рост цен на Гран-при России с 1 марта

Промоутер Гран-при России Формулы-1 компания «Росгонки» сообщила о том, что стоимость билетов на этап в Сочи будет увеличена с 1 марта.

На данный момент продано билетов почти в 3 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Сектора на Главной трибуне и трибуне Т2 с максимальным обзором разобраны более чем на 50%.

Такой спрос объясняется тем, что в АНО «Росгонки» действует билетная программа с поэтапным ценообразованием: чем ближе дата проведения мероприятия, тем дороже билеты. До 28 февраля действуют текущие цены, а уже с 1 марта 2022 года состоится запланированное повышение – стоимость билетов на трибуны и в Зону свободного размещения возрастет на 10%.

Стоит отметить, что специально для поклонников команды «Ред Булл» на Главной трибуне Сочи Автодрома выделены отдельные сектора. В этом году их количество было увеличено вдвое, а билеты на них уже почти распроданы.

Гран-при России Формулы 1 пройдёт с 22 по 25 сентября в Сочи. Билеты на гонку можно купить уже сейчас на официальном сайте.