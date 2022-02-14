Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Ф-1 будут давать больше очков за спринты, в сезоне-2022 состоится три таких гонки

В Ф-1 будут давать больше очков за спринты, в сезоне-2022 состоится три таких гонки
Комментарии

Формула-1 объявила об изменении формата начисления очков в спринтерских гонках на сезон-2022. Кроме того, Ф-1 официально объявила, что в предстоящем сезоне пройдёт три спринтерских гонки.

Спринтерские гонки пройдут на этапах в Эмилии-Романьи, Австрии и Бразилии, несмотря на то что ранее Формула-1 планировала провести семь или восемь спринтерских гонок в предстоящем сезоне.

Что касается системы начисления очков, то в сезоне-2022 победители спринтерских гонок получат восемь зачётных баллов в личном зачёте чемпионата мира. Всего очки по итогам спринтов будут начисляться первой восьмёрке по системе 8-7-6-5-4-3-2-1.

Кроме того, официальное название коротких гонок изменено со «спринт-квалификаций» на «спринты».

Что касается поул-позиции, то она будет присуждаться по итогам квалификационной сессии, а не спринта, как было в прошлом сезоне.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022