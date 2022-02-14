В Ф-1 будут давать больше очков за спринты, в сезоне-2022 состоится три таких гонки

Формула-1 объявила об изменении формата начисления очков в спринтерских гонках на сезон-2022. Кроме того, Ф-1 официально объявила, что в предстоящем сезоне пройдёт три спринтерских гонки.



Спринтерские гонки пройдут на этапах в Эмилии-Романьи, Австрии и Бразилии, несмотря на то что ранее Формула-1 планировала провести семь или восемь спринтерских гонок в предстоящем сезоне.



Что касается системы начисления очков, то в сезоне-2022 победители спринтерских гонок получат восемь зачётных баллов в личном зачёте чемпионата мира. Всего очки по итогам спринтов будут начисляться первой восьмёрке по системе 8-7-6-5-4-3-2-1.



Кроме того, официальное название коротких гонок изменено со «спринт-квалификаций» на «спринты».



Что касается поул-позиции, то она будет присуждаться по итогам квалификационной сессии, а не спринта, как было в прошлом сезоне.