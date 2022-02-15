Квят снялся в ролике про то, как G-Drive Racing искала себе гонщика
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Команда чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) G-Drive Racing опубликовала в своём «инстаграме» видеоролик, посвящённый россиянину Даниилу Квяту. В видео коллектив в любопытном формате рассказал о том, как они выбирали гонщика для своего экипажа под номером 26.
«Выбор сделан. Даниил Квят теперь в нашей команде. До встречи на гонках сезона-2022 WEC», — подписали видео в G-Drive Racing.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» G-Drive Racing.
Напомним, G-Drive Racing выступает в FIA WEC в категории LMP2 — ведущем классе гоночных прототипов для команд без поддержки автомобильных производителей.
27-летний российский пилот станет напарником австралийца Джеймса Аллена и австрийца Рене Биндера.
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