Ирина Сидоркова примет участие в тестах Европейской серии NASCAR

Российская гонщица Ирина Сидоркова сообщила, что принимает участие в тестах Европейской серии NASCAR.



«Ну что, друзья, хотели сюрпризов и новостей? А вот и они! Я в Италии на трассе «Кремона» на тестах EuroNASCAR. Ох, люблю я эти американские баржи! С детства мечтала промчать на них, как Даника Патрик! И вот мой украинский друг Игорь Романов, уже давно выступающий в этой серии, предложил мне попробовать вместе с итальянской командой Not Only Motorsport протестировать настоящую машину из NASCAR, да ещё и «Камаро»! SMP Racing меня поддержали, и вот я здесь!



Вчера подгоняли сиденье и знакомились. Проехала несколько кругов, погода адская – дождь и мороз. Герметичности у машины нет, вся сырая насквозь! Вход/выход через окно! Управляемость — как я люблю в американцах: поворачиваешь влево, а она вправо, кайф! Но сегодня начнём серьёзную работу, и обещают, что будет сухо! Сегодня всё и узнаем», — написала спортсменка в своём «инстаграме».