Росс Браун: «Мерседес» и «Ред Булл» могут пострадать из-за борьбы в сезоне-2021

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун выразил мнение о том, что «Мерседес» и «Ред Булл» могут пострадать в этом сезоне из-за того, что все силы направили на противостояние в прошлом году.

«Мерседес» и «Ред Булл» могут пострадать. В прошлом году они все свои ресурсы направили на напряжённую борьбу за чемпионство. Некоторые команды, не участвовавшие в борьбе, не думали об этом.



Если бы я был на месте руководителей «Феррари» или «Макларена» в самом начале прошлого года, я бы вложил все силы в машину 2022 года.



Именно это произошло в 2009 году. За год до этого была большая битва между «Феррари» и «Маклареном», и на следующий год они потерпели поражение. Я не думаю, что всё будет настолько серьезно, но это хорошая мысль.



Команда должна балансировать свои финансовые ресурсы каждый сезон, и вы не можете просто бросать деньги на это. Именно так поступали команды с хорошим бюджетом в прошлом. Это обеспечит нам более конкурентоспособное поле в будущем», — приводит слова Брауна The West Australian.