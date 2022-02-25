Штайнер отреагировал на оскорбительное обращение Кларксона к Мазепину
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Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал оскорбительный твит известного телеведущего Джереми Кларксона в адрес российского пилота Никиты Мазепина. Кларксон, в частности, назвал Мазепина «чёртовым идиотом» и порекомендовал возвращаться в Россию.
«Я слышал про этот твит. Возможно, он был написан в момент ярости или чего-то ещё, потому что несёт весьма прямое обращение. Но лучше всего не изучать в подробностях, в чём тут дело.
Похоже, в настоящий момент лучше просто не думать о сложившейся ситуации. Нам просто нужно посмотреть, чем всё закончится, пройти через это. Надеюсь, Никита сможет не опустить голову и продолжать идти вперёд», — приводит слова Штайнера Formula Rapida.
Новость по темеДжереми Кларксон оскорбительно обратился к Никите Мазепину
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