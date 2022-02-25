Джереми Кларксон оскорбительно обратился к Никите Мазепину

Известный телевизионный ведущий Джереми Кларксон подверг жёсткой критике российского гонщика Формулы-1 Никиту Мазепина. Кларксон не уточнил причин своего поступка, однако его сообщение было написано после объявления команды «Хаас» об отказе от использования «российской» ливреи и логотипов компании «Уралкалий» в заключительный день зимних тестов Формулы-1 в Барселоне.



«Никита Мазепин. Ты чёртов идиот. Иди и гоняйся в России сам по себе. И все равно ты проиграешь», — написал Кларксон в своём аккаунте в соцсети «Твиттер».



По итогам второго дня зимних тестов лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, который использовал шины С3. У Льюиса Хэмилтона («Мерседес») последнее время. Никита Мазепин показал восьмой результат.