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Джереми Кларксон оскорбительно обратился к Никите Мазепину

Джереми Кларксон оскорбительно обратился к Никите Мазепину
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Известный телевизионный ведущий Джереми Кларксон подверг жёсткой критике российского гонщика Формулы-1 Никиту Мазепина. Кларксон не уточнил причин своего поступка, однако его сообщение было написано после объявления команды «Хаас» об отказе от использования «российской» ливреи и логотипов компании «Уралкалий» в заключительный день зимних тестов Формулы-1 в Барселоне.

«Никита Мазепин. Ты чёртов идиот. Иди и гоняйся в России сам по себе. И все равно ты проиграешь», — написал Кларксон в своём аккаунте в соцсети «Твиттер».

По итогам второго дня зимних тестов лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, который использовал шины С3. У Льюиса Хэмилтона («Мерседес») последнее время. Никита Мазепин показал восьмой результат.

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