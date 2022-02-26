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Андретти — о планах на Ф-1: у нас есть соглашение о поставщике двигателей. Оно уже в силе

Андретти — о планах на Ф-1: у нас есть соглашение о поставщике двигателей. Оно уже в силе
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Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 1978 года Марио Андретти рассказал, что им было достигнуто соглашение с «Рено» о закупке их силовых установок. Кроме того, Марио подтвердил, что в его планах значится создание базы в Великобритании.

«Мы не просто новички в этом деле. Мы знаем все предпосылки, но не малую роль играет фактор времени. Но если мы уже сказали, что хотим идти вперёд, то останавливаться не должны. Была проделана большая работа. Мы уже знаем, где будет построен наш объект в Великобритании. У нас сейчас много планов.

У нас есть официальное соглашение о поставщике двигателей, и оно уже в силе. Речь идёт о «Рено», и я могу об этом говорить», — сказал Андретти во время интервью на канале David Land в YouTube.

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