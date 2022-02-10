Марио Андретти — о ГП Абу-Даби: на месте Майкла Маси я бы поступил точно так же

Экс-чемпион Формулы-1 и IndyCar Марио Андретти говорит, что он принял бы точно такое же решение, как гоночный директор Майкл Маси на Гран-при Абу-Даби сезона-2021.

«Я бы поступил точно так же. Это очень просто. Было много разговоров о том, что гонка должна была пройти под красным флагом. Но знаете что? Эта авария произошла за шесть кругов до конца гонки. При нормальных обстоятельствах трасса должна была быть очищена за два круга, а затем вы позволили бы отстающим освободить себе дорогу. Но, к сожалению, в Формуле-1 приходится полагаться на местных специалистов по безопасности, а они очень медленно разруливали ситуацию.

Это была самая ожидаемая гонка сезона из всего прекрасного сезона, и завершение чемпионата за машиной безопасности было бы, на мой взгляд, трагедией. Это были гонки, и это было справедливо», — приводит слова Андретти PlanetF1.

Напомним, в решающем заезде предыдущего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Ферстаппену, и упустил восьмое чемпионство в карьере. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.