Доменикали заявил, что у Формулы-1 нет проблем с заменой Гран-при России

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали допустил, что место Гран-при России в календаре чемпионата мира 2022 года может занять другой этап.
«В последние годы мы доказали свою гибкость, так что у нас нет никаких проблем с поиском возможных решений. Я могу подтвердить, что вариант с заменой возможен и в этом году», — приводит слова Доменикали RaceFans.
Напомним, ранее Формула-1 отменила проведение этапа в Сочи в связи с событиями на Украине. После этого в «Росгонках» отметили, что вероятность проведения этапа в Сочи по-прежнему остаётся.
Гран-при России Формулы-1 должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года. Предстоящий этап должен был стать последним на «Сочи Автодроме» перед переездом гонки на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.
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