Алонсо назвал команду, которую после первых тестов считает самой быстрой в Формуле-1

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо выразил мнение, что болиды «Феррари» на данный момент являются самыми быстрыми в «Королевских гонках». Это мнение он составил после первых предсезонных тестов Формулы-1, которые состоялись в Барселоне.



«Кажется, авто «Феррари» сейчас самые быстрые, что, безусловно, удивительно. Это отличная новость для меня, да и для Испании в целом. Отметил бы также «Мерседес». Он тоже оказался быстрым», — приводит слова Алонсо Marca со ссылкой на TVE.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Алонсо занял 10-е место, набрав 81 очко. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



Ранее Алонсо, а также пилот «Феррари» Шарль Леклер высказались о перспективах проведения Гран-при России в связи с напряжённой политической ситуацией на Украине.

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