Netflix опубликовал первый тизер четвёртого сезона Drive to Survive
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Netflix на своём YouTube-канале опубликовал тизер нового сезона документального сериала под названием Drive to Survive, посвящённый сезону-2021 Формулы-1, чемпионом которого стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Публикация доступна на YouTube-канале Netflix.
Напомним, ранее сообщалось, что четвёртый сезон сериала выйдет 11 марта.
Примечательно, что в новом сезоне документального сериала не будет принимать участие новоиспечённый чемпион мира Макс Ферстаппен — пилот «Ред Булл» ещё в октябре 2021 года сообщил, что отказался давать интервью в рамках съёмок ленты. Ферстаппен выразил недовольство тем, что создатели картины зачастую подтасовывают факты, чтобы добавить сериалу интриги и кинематографичности.
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