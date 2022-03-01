Андретти ответил Вольфу, который выступил против появления новых команд в Формуле-1

Чемпион серии CART и экс-пилот Формулы-1 Майкл Андретти ответил руководителю «Мерседеса» Тото Вольфу, который заявил, что Формуле-1 не требуется пополнение в виде других команд, так как это отрицательно скажется на доходах остальных участников чемпионата.



Напомним, ранее сообщалось, что Андретти имеет хорошие шансы на то, чтобы заявить свою команду в серию «Королевских гонок», несмотря на то что недавно ФИА не одобрила заявку на участие новой команды в Формуле-1, поданную американцем.

«Я и моя команда принесут с собой значительный интерес. Я хочу, чтобы на стартовой решётке наряду с «Хаасом» была ещё одна американская команда, чтобы продолжать продвигать спорт в США. Мы можем принести больше долголетия сериалу Netflix, поскольку будем иметь настоящую американскую команду с американским гонщиком. Я считаю, что с нашим брендом мы сможем поддерживать интерес к гонкам в США на протяжении многих лет», — приводит слова Андретти Planetf1.