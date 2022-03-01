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В ФИА прокомментировали решение не отстранять пилотов из России от международных гонок

В ФИА прокомментировали решение не отстранять пилотов из России от международных гонок
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Новоиспечённый президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем дал комментарий относительно решения ФИА не отстранять пилотов из России и Республики Беларусь от участия в международных гонках.

«Я хочу поблагодарить членов совета за принятые решения в интересах спорта и мира. Мы выражаем солидарность Леониду Костюшенко, президенту Автомобильной федерации Украины, и всей семье ФИА в этой стране. Принятые меры признают власть FAU в стране и соответствуют рекомендациям, которые недавно сделал МОК. Мы продолжаем активные обсуждения с членами ФИА, продолжая выражать сострадание и поддержку в момент, когда они в этом нуждаются. Мы искренне надеемся на мирное разрешение их невзгод», — цитирует бен Сулайема пресс-служба ФИА.

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