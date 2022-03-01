В ФИА прокомментировали решение не отстранять пилотов из России от международных гонок

Новоиспечённый президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем дал комментарий относительно решения ФИА не отстранять пилотов из России и Республики Беларусь от участия в международных гонках.
«Я хочу поблагодарить членов совета за принятые решения в интересах спорта и мира. Мы выражаем солидарность Леониду Костюшенко, президенту Автомобильной федерации Украины, и всей семье ФИА в этой стране. Принятые меры признают власть FAU в стране и соответствуют рекомендациям, которые недавно сделал МОК. Мы продолжаем активные обсуждения с членами ФИА, продолжая выражать сострадание и поддержку в момент, когда они в этом нуждаются. Мы искренне надеемся на мирное разрешение их невзгод», — цитирует бен Сулайема пресс-служба ФИА.
- 1 марта 2022
-
23:15
-
22:57
-
22:47
-
22:05
-
20:53
-
19:52
-
18:41
-
17:36
-
16:20
-
15:48
-
14:54
-
14:02
-
12:58
-
12:44
-
12:19
-
11:42
-
09:50
-
00:34
- 28 февраля 2022
-
22:48
-
21:48
-
19:59
-
18:57
-
18:13
-
18:01
-
17:13
-
16:24
-
15:16
-
14:57
-
14:37
-
13:51
-
12:50
-
11:49
-
10:52
-
09:54
-
00:52