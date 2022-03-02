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Карун Чандхок оценил решение ФИА не отстранять российских и белорусских пилотов от гонок

Карун Чандхок оценил решение ФИА не отстранять российских и белорусских пилотов от гонок
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Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок высказался о решении Международной автомобильной федерации (ФИА) не отстранять пилотов из России и Республики Беларусь от участия в международных гонках. Оно было принято вчера, 1 марта, по итогам внеочередного заседания Всемирного совета по автоспорту

«Должен сказать, что немного разочарован таким решением. Я надеялся на более сильную позицию, которую ранее занял Международный олимпийский комитет», — написал Чандхок на своей официальной странице в «Твиттере».

Ранее исполком МОК дал рекомендацию международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.

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