Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поддержал отмену Гран-при России.



«По нашим пилотам. Было совершенно ясно, что они не хотят выступать в стране, которая развязала такую ​​агрессивную военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). На самом деле невозможно представить, что что-то подобное могло произойти. Потом, когда видишь жестокость, с которой они действуют, это пугает.



Положительной стороной для меня сейчас является сплочённость внутри Европы. Тот факт, что они показывают: „Вы не можете этого сделать просто так“. Я могу только полностью понять все санкции и поддержать их лично.



Спорт — это способ показать себя и выделиться. Было бы только контрпродуктивно, если бы мы дали России шанс снова показать себя с позитивной стороны перед мировой аудиторией с помощью Гран-при», — приводит слова Марко RTL.