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Руководитель «Астон Мартин»: мы тратим так много денег не для того, чтобы быть вторыми

Руководитель «Астон Мартин»: мы тратим так много денег не для того, чтобы быть вторыми
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Новый руководитель «Астон Мартин» Майк Крэк выразил мнение, что у его команды есть всё необходимое, чтобы в перспективе начать добиваться существенного успеха в Формуле-1.

«Формула-1 — идеальное место. Да, здесь есть давление, но нужно уметь извлекать из него выгоду. Мы хотим добиваться успеха, мы должны это делать. Мы тратим так много времени и так много денег не для того, чтобы занять второе место или просто участвовать в гонках.

Конечно, нельзя будет просто взять и начать побеждать с первого дня сезона. Другие очень долго пытались это делать. Но, в конце концов, это огромная задача и в то же время и огромная возможность, которая у нас сейчас есть. И с этим брендом, с брендом «Астон Мартин», я думаю, у нас есть все необходимые ингредиенты, чтобы добиться успеха», — приводит слова Крэка RacingNews365.

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