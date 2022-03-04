Представители Пиастри ответили, может ли он заменить Мазепина в «Хаасе»

Австралийский гонщик Оскар Пиастри в настоящее время не рассматривается командой Формулы-1 «Хаас» в качестве замены россиянину Никите Мазепину. Об этом со ссылкой на менеджмент Пиастри рассказал журналист Мэтт Кох, разместив соответствующий пост в своём «твиттере».



Ранее сообщалось, что Никита может покинуть американский гоночный коллектив из-за событий на Украине, где Россией проводится специальная операция.



Пиастри стал чемпионом Формулы-2 сезона-2021. Его отрыв от второго места, которое занял пилот «Премы», россиянин Роберт Шварцман, составил 60,5 балла — Роберт набрал 192 очка. Третьим в общем зачёте стал представитель Китая Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози»), в активе которого 183 очка.



Мазепин по итогам минувшего сезона Формулы-1 не набрал ни одного очка, заняв последнее место в общем зачёте пилотов.

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