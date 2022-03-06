Леклер — о результатах сезона-2021: проигрывать напарнику по команде очень больно

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о том, что он был расстроен поражением своему товарищу по команде Карлосу Сайнсу по итогам прошлого сезона.

«Конечно, это больно. Это больно для каждого гонщика. Как только ты финишируешь позади своего партнёра по команде, будь то в чемпионате или в одной гонке, это всегда неприятно. Ты всегда хочешь его обойти.

В то же время я не могу сказать, что недоволен прошлым сезоном. Было несколько хороших возможностей, которые я упустил, иногда из-за невезения, иногда из-за того, что я слишком много хотел, но я сумел извлечь из всего этого уроки.

Одно из сильнейших качеств Карлоса – это стабильность, в каждой гонке он находится в группе лидеров. Я же могу порой переоценить свои силы, действовать слишком оптимистично – в прошлом году такое случилось со мной пару раз, и я терял очки», — приводит слова Леклера GPFans.