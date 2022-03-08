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Льюис Хэмилтон: эти авто тяжелее, чем когда-либо

Льюис Хэмилтон: эти авто тяжелее, чем когда-либо
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Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о предстоящем выступлении в новом сезоне Формулы-1, начиная с которого в чемпионате будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

«Каждый год по-своему интересен, но в предыдущие несколько лет всё представляло собой фактически эволюцию автомобиля предыдущего года. Теперь же болид совершенно новый. Сейчас трудно что-то представлять. Скорее всего, масса большинства автомобилей избыточна, они тяжелее, чем когда-либо», — приводит слова Хэмилтона издание GPFans.

Ранее Хэмилтон отметил достижения нескольких гонщиц по случаю Международного женского дня.

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