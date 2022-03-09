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Никита Мазепин заявил, что не хочет возвращаться в «Хаас»

Никита Мазепин заявил, что не хочет возвращаться в «Хаас»
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Российский пилот Никита Мазепин, признался, что не хочет возвращаться в команду Формулы-1 «Хаас», которая недавно разорвала с ним контракт.

«Я почувствовал облегчение, когда ФИА разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе. Я надеялся, что смогу выступить. Но всё поменялось, и я потерял мечту, ради которой работал всю жизнь.

Хорошо сохранить все варианты возможными, но я не хочу возвращаться туда, где меня не хотят видеть. Формула-1 — опасный вид спорта, и поэтому важно, чтобы ты доверял команде. Вопрос безопасности важен.

Я абсолютно не считаю Формулу-1 закрытой главой для меня. Собираюсь оставаться в форме и быть готовым использовать возможность, если она будет. Пока я нацелен только на Формулу-1», — сказал Мазепин на пресс-конференции.

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