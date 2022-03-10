Тесты Формулы-1 в Бахрейне: онлайн-трансляция первого дня и состав пилотов

10 марта в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартуют вторые предсезонные тесты Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.



Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.



Состав участников первого дня тестов:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — до обеда

Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — после обеда

Серхио Перес (Red Bull)

Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда

Карлос Сайнс (Ferrari) — после обеда

Ландо Норрис (McLaren)

Эстебан Окон (Alpine) — до обеда

Фернандо Алонсо (Alpine) — после обеда

Пьер Гасли (Scuderia Alpha Tauri)

Себастьян Феттель (Aston Martin) — до обеда

Лэнс Стролл (Aston Martin) — после обеда

Александер Албон (Williams)

Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — до обеда

Валттери Боттас (Alfa Romeo) — после обеда

Пьетро Фиттипальди (Haas).