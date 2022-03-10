Тесты Формулы-1 в Бахрейне: онлайн-трансляция первого дня и состав пилотов

10 марта в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартуют вторые предсезонные тесты Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.
Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
Состав участников первого дня тестов:
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — до обеда
Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — после обеда
Серхио Перес (Red Bull)
Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда
Карлос Сайнс (Ferrari) — после обеда
Ландо Норрис (McLaren)
Эстебан Окон (Alpine) — до обеда
Фернандо Алонсо (Alpine) — после обеда
Пьер Гасли (Scuderia Alpha Tauri)
Себастьян Феттель (Aston Martin) — до обеда
Лэнс Стролл (Aston Martin) — после обеда
Александер Албон (Williams)
Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — до обеда
Валттери Боттас (Alfa Romeo) — после обеда
Пьетро Фиттипальди (Haas).
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