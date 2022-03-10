Смоляр, Сидоркова, Сироткин и другие пилоты «СМП Рейсинг» пропустят сезон-2022

Программа развития российского автоспорта SMP Racing объявила, что в сезоне 2022 года представляющие её гонщики не смогут принять участие в международных гоночных турнирах.



«Это решение принято на фоне беспрецедентных требований, которые Международная автомобильная федерация выдвинула к любым российским пилотам как условие доступа к международным соревнованиям. Напомним, ФИА потребовала от спортсменов подписать согласие не только с выступлением в нейтральном статусе, но и с практически полным отказом от упоминаний о России и демонстрации любых символов государства (в том числе исторических) – даже в личных аккаунтах в социальных сетях. Кроме того, подписание подготовленного ФИА документа по сути стало бы для спортсменов демонстрацией определённой политической позиции», — гласит заявление пресс-службы программы.



«Мы до последнего надеялись, что будет найден компромисс и что влияние политических событий на спортивные останется ограниченным. Мы сожалеем, что в настоящий момент политические обстоятельства оказались сильнее интересов спорта и не дадут гоночным чемпионатам в полной мере быть средством, объединяющим разные страны и народы. Но мы надеемся, что из сложившейся ситуации будет найден конструктивный выход – и будем рады вернуться в большую гоночную семью, вновь получив право выступать под флагом своей страны и слушать её гимн, добившись успеха. Ведь это возможность, которая является чрезвычайно важной для любого спортсмена из любой страны», — отметил генеральный директор SMP Racing Александр Жемчужников.



Планы SMP Racing на 2022 год предусматривали участие представителей программы в шести разных категориях. Владимир Иванников, совсем недавно присоединившийся к программе, должен был продолжить выступления в престижных соревнованиях по картингу, Никиту Бедрина ждал очередной сезон в итальянской Формуле-4, Ирину Сидоркову – в турнире W Series. А Кирилл Смаль предполагал сделать шаг вверх по карьерной лестнице и принять участие в европейском чемпионате Формулы Regional.



Александр Смоляр, в прошлом году дважды побеждавший в гонках Формулы-3, должен был провести в этой категории свой третий сезон. Важным событием должно было стать и возвращение в гонки экс-пилота Формулы-1 Сергея Сироткина. Москвич планировал принять участие в турнире GT World Challenge Endurance Cup, где используются гоночные автомобили категории GT, а в календарь входит знаменитая 24-часовая гонка на бельгийской трассе в Спа.