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Росс Браун рассказал, соответствует ли обновлённый болид «Мерседеса» регламенту

Росс Браун рассказал, соответствует ли обновлённый болид «Мерседеса» регламенту
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Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что конструкция «Мерседеса» без боковых понтонов не нарушает новый технический регламент чемпионата.

«Я думаю, нет никаких сомнений в том, что такую концепцию «Мерседеса» мы не ожидали. Считаю, что это очень экстремальная интерпретация нового регламента, и думаю, что по этому поводу неизбежно будет много споров.

Мне кажется, невозможно предугадать творческий размах команд. У вас есть 1000 инженеров, которые работают над всеми правилами и над тем, как они могут их грамотно использовать.

Наши первоначальные впечатления таковы, что здесь нет ничего такого, что могло бы нас чрезмерно обеспокоить с точки зрения новых правил», — приводит слова Брауна RaceFans.

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