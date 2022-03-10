«Мерседес» показал радикально обновлённый болид W13 с необычными понтонами

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» в соответствии с ранее появившейся информацией подготовила ко вторым зимним тестам в Бахрейне существенно переработанную версию автомобиля W13. В первую очередь изменились зоны боковых понтонов. Если ранее решение «Мерседеса» выглядело традиционным на фоне конкурентов, то в Бахрейне немецкая команда показала намного более узкие понтоны, причём, вопреки инженерным традициям Формулы-1 последнего десятилетия, они существенно сужаются сверху, а не снизу.
Ранее Corriere dello Sport сообщала, что на симуляторе обновлённый «Мерседес» обещал улучшение более чем в секунду на круге.
За рулём болида с утра в первый день испытаний работает семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
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