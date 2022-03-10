«Уродливый, не правда ли?» Ферстаппен высказался о новом болиде «Мерседеса»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен иронично высказался о кардинально обновлённом болиде «Мерседеса» W13 с необычными боковыми понтонами, которые словно перевёрнуты: узкие сверху и расширяющиеся книзу.



«Уродливый, не правда ли? Это совершенно иной подход к машине. Остальные команды увидели это только сегодня. Если что, то нам просто придётся тормозить чуть позже», — приводит слова Макса Ферстаппена GPFans.



Напомним, ранее руководитель команды Кристиан Хорнер и инженеры «Ред Булл» назвали подобное решение немецких коллег не соответствующим регламенту Формулы-1 2022 года.



В свою очередь, спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что конструкция «Мерседеса» без боковых понтонов не нарушает новый технический регламент чемпионата.