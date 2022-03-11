Окон стал лучшим с утра во второй день тестов в Бахрейне. Ферстаппен — третий

Пилот «Альпин» Эстебан Окон показал лучшее время по итогам утренней части второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Второй результат продемонстрировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул новоиспечённый чемпион, голландец Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».
Формула-1. Предсезонные тесты. Бахрейн.
Второй день. Утренняя сессия:
1. Эстебан Окон («Альпин») — 1.34,276 (С4, 59 кругов).
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.090 (С3, 52 круга).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,598 (С2, 44 круга).
4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,744 (С3, 44 круга).
5. Ландо Норрис («Макларен») +2,078 (С2, 29 кругов).
6. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,526 (С3, 44 круга).
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,711 (С2, 25 кругов).
8. Мик Шумахер («Хаас») +3,570 (С2, 23 круга).
9. Джордж Расселл («Мерседес») +4,309 (С2, 67 кругов).
10. Николас Латифи («Уильямс») +5,569 (С2, 12 кругов).
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