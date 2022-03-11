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Стал известен первый российский гонщик, получивший лицензию другой страны

Стал известен первый российский гонщик, получивший лицензию другой страны
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Пилот программы SMP Racing Денис Булатов, выступавший в немецком чемпионате GT4, продолжит в этом сезоне выступление за команду East Side Motorsport. Об этом сообщается в телеграм-канале First Place.

По сведениям источника, Булатов получил открепление в РАФ, а затем немецкую лицензию.

Сам Денис недавно разместил новый пост в своём «инстаграме», высказавшись о предстоящем выступлении на тестах.

«Снова за руль после зимних каникул. Сделал несколько кругов, чтобы проверить машину, которая, как всегда, работала как часы. С нетерпением ждём предстоящих тестов, чтобы снова прокатиться на полной скорости», — написал Булатов.

Фото можно посмотреть на официальной странице Дениса Булатова в «Инстаграме».

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