Стал известен первый российский гонщик, получивший лицензию другой страны
Поделиться
Пилот программы SMP Racing Денис Булатов, выступавший в немецком чемпионате GT4, продолжит в этом сезоне выступление за команду East Side Motorsport. Об этом сообщается в телеграм-канале First Place.
По сведениям источника, Булатов получил открепление в РАФ, а затем немецкую лицензию.
Сам Денис недавно разместил новый пост в своём «инстаграме», высказавшись о предстоящем выступлении на тестах.
«Снова за руль после зимних каникул. Сделал несколько кругов, чтобы проверить машину, которая, как всегда, работала как часы. С нетерпением ждём предстоящих тестов, чтобы снова прокатиться на полной скорости», — написал Булатов.
Фото можно посмотреть на официальной странице Дениса Булатова в «Инстаграме».
Комментарии
- 11 марта 2022
-
14:56
-
14:06
-
13:19
-
12:43
-
12:05
-
11:07
-
10:31
-
09:54
-
09:00
-
00:59
-
00:00
- 10 марта 2022
-
23:53
-
23:00
-
22:54
-
22:41
-
21:51
-
20:54
-
20:08
-
19:23
-
19:06
-
19:03
-
18:47
-
18:28
-
18:19
-
18:14
-
17:27
-
17:15
-
16:31
-
15:33
-
14:24
-
14:11
-
14:07
-
13:21
-
12:51
-
12:18
Партнерский контент