Стал известен первый российский гонщик, получивший лицензию другой страны

Пилот программы SMP Racing Денис Булатов, выступавший в немецком чемпионате GT4, продолжит в этом сезоне выступление за команду East Side Motorsport. Об этом сообщается в телеграм-канале First Place.



По сведениям источника, Булатов получил открепление в РАФ, а затем немецкую лицензию.



Сам Денис недавно разместил новый пост в своём «инстаграме», высказавшись о предстоящем выступлении на тестах.



«Снова за руль после зимних каникул. Сделал несколько кругов, чтобы проверить машину, которая, как всегда, работала как часы. С нетерпением ждём предстоящих тестов, чтобы снова прокатиться на полной скорости», — написал Булатов.

Фото можно посмотреть на официальной странице Дениса Булатова в «Инстаграме».