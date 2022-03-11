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Магнуссен перебил время Сайнса и стал быстрейшим во второй день тестов Ф-1

Магнуссен перебил время Сайнса и стал быстрейшим во второй день тестов Ф-1
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен стал автором быстрейшего результата во второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне. Магнуссен получил дополнительный час работы на трассе после завершения основной программы тестов, поскольку «Хаас» пропустил вчерашнюю утреннюю сессию. Кроме того, команда получит возможность поработать дополнительные три часа 12 марта.

Формула-1. Предсезонные тесты. Бахрейн. Второй день (с учётом результата Магнуссена).

1. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.33,207 (С4, 60 кругов).
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,325 (С4, 60).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.804 (С4, 86).
4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.857 (С4, 70).
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.934 (С5, 47).
6. Эстебан Окон («Альпин») +1.069 (С4, 111).
7. Шарль Леклер («Феррари») +1.159 (С3, 54).
8. Ландо Норрис («Макларен») +1.402 (С3, 60).
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2.813 (С3, 46).
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +3.595 (С3, 120).
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +3.780 (С2, 25).
12. Мик Шумахер («Хаас») +4.639 (С2, 23).
13. Джордж Расселл («Мерседес») +5.378 (С2 Proto, 67).
14. Николас Латифи («Уильямс») +6.638 (С2 Proto, 12).
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +8.598 (С2, 48).

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