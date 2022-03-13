Гонщики Формулы-1 назвали трассы, которые они хотели бы видеть вместо Сочи

Несколько гонщиков Формулы-1 рассказали, какую трассу они хотели бы видеть вместо Сочи в календаре 2022 года.
Финский пилот Валттери Боттас болеет за то, чтобы Формула-1 оказалась в его родной стране, поскольку недавно в Финляндии появился новый трек, созданный для MotoGP, что говорит о том, что на его родине готовы развиваться в сфере автоспорта.
Эстебан Окон проголосовал за новую трассу в США, а немецкие гонщики Мик Шумахер и Себастьян Феттель выступили за возвращение гонки в Нюрбургринге.
Шарль Леклер выступил за проведение Гран-при в Макао (Китай), хотя, по его мнению, шансы на это невелики. Он также призвал обратить внимание на Африку:
«Я никогда не был в Африке, и я бы хотел открыть для себя эту страну, так что, возможно, одна трасса в Африке», — приводит слова Леклера RacingNews365.
- 13 марта 2022
-
22:00
-
21:11
-
19:57
-
18:49
-
17:57
-
16:55
-
16:19
-
15:38
-
14:29
-
13:34
-
12:26
-
11:57
-
11:32
-
10:51
-
09:50
-
00:40
- 12 марта 2022
-
22:54
-
21:32
-
20:54
-
19:12
-
18:53
-
17:48
-
16:58
-
16:04
-
15:50
-
15:17
-
14:03
-
13:52
-
12:53
-
11:32
-
11:06
-
10:37
-
09:47
-
09:00
-
08:00