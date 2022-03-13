Гонщики Формулы-1 назвали трассы, которые они хотели бы видеть вместо Сочи

Несколько гонщиков Формулы-1 рассказали, какую трассу они хотели бы видеть вместо Сочи в календаре 2022 года.

Финский пилот Валттери Боттас болеет за то, чтобы Формула-1 оказалась в его родной стране, поскольку недавно в Финляндии появился новый трек, созданный для MotoGP, что говорит о том, что на его родине готовы развиваться в сфере автоспорта.

Эстебан Окон проголосовал за новую трассу в США, а немецкие гонщики Мик Шумахер и Себастьян Феттель выступили за возвращение гонки в Нюрбургринге.

Шарль Леклер выступил за проведение Гран-при в Макао (Китай), хотя, по его мнению, шансы на это невелики. Он также призвал обратить внимание на Африку:

«Я никогда не был в Африке, и я бы хотел открыть для себя эту страну, так что, возможно, одна трасса в Африке», — приводит слова Леклера RacingNews365.