Грожан: не вернулся бы в «Хаас», если бы меня позвали

Бывший гонщик «Хааса» Ромен Грожан признался, что отказался бы от предложения вернуться в американскую команду.



«Многие задают мне вопрос, вернулся бы я? Нет, не вернулся бы. Мне очень нравится здесь, в США, в IndyCar. Мне нравится каждый гоночный уик-энд, потому что здесь я могу сражаться за победы. Я помню каждую гонку в Формуле-1, это часть меня, но сейчас я начал новую главу в своей жизни, и в этой главе будут победы в гонках и борьба за титул. Так что я бы отказался, даже если бы меня позвали.



Но я рад за Магнуссена. Да, у нас были непростые отношения, мы по-разному думали о поведении на трассе по отношению к напарнику. Но он отличный парень и будет хорошим опытным партнёром по команде для Мика Шумахера. Я надеюсь, что у «Хаас» быстрая машина», — приводит слова Ромена Грожана Motorsport Week.