Кевин Магнуссен признался, что был иного мнения о новом болиде «Хааса»

Новичок «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что ожидал, что автомобиль его новой команды будет медленнее.
«Ощущения довольно хорошие. Было здорово пилотировать эту машину. Я уже полтора года не был за рулём на машине Формулы-1. И оказаться вновь в такой быстрой гоночной машине было действительно классно.
Признаюсь, я ожидал, что он будет медленнее. Должен сказать, я ещё не до конца разобрался в новых правилах, потому что до сих пор просто никак не сталкивался с ними. В общем я ожидал, что авто будет намного медленнее. А оказалось, что оно ненамного медленнее старого «Хааса», и пилотировать его очень круто.
Формула-1 — это вершина автоспорта, и попасть сюда было моей целью, когда я был ещё ребёнком. Я уже провёл несколько сезонов в «Королевских гонках», и теперь моя мечта сбывается в очередной раз», — приводит слова Магнуссена Racingnews365.
- 15 марта 2022
-
19:51
-
18:37
-
17:52
-
16:21
-
15:25
-
13:13
-
12:44
-
11:42
-
10:43
-
09:50
-
00:44
- 14 марта 2022
-
23:59
-
22:55
-
22:02
-
20:53
-
19:49
-
18:46
-
17:14
-
16:33
-
15:56
-
14:57
-
14:02
-
12:15
-
10:56
-
09:46
-
00:50
- 13 марта 2022
-
23:01
-
22:00
-
21:11
-
19:57
-
18:49
-
17:57
-
16:55
-
16:19
-
15:38