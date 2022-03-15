Кевин Магнуссен признался, что был иного мнения о новом болиде «Хааса»

Новичок «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что ожидал, что автомобиль его новой команды будет медленнее.

«Ощущения довольно хорошие. Было здорово пилотировать эту машину. Я уже полтора года не был за рулём на машине Формулы-1. И оказаться вновь в такой быстрой гоночной машине было действительно классно.



Признаюсь, я ожидал, что он будет медленнее. Должен сказать, я ещё не до конца разобрался в новых правилах, потому что до сих пор просто никак не сталкивался с ними. В общем я ожидал, что авто будет намного медленнее. А оказалось, что оно ненамного медленнее старого «Хааса», и пилотировать его очень круто.



Формула-1 — это вершина автоспорта, и попасть сюда было моей целью, когда я был ещё ребёнком. Я уже провёл несколько сезонов в «Королевских гонках», и теперь моя мечта сбывается в очередной раз», — приводит слова Магнуссена Racingnews365.