Штайнер рассказал о привлечении новых партнёров после расторжения контракта с «Уралкалием»

Босс «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что его команда находится в поиске нового спонсора, который заменит «Уралкалий».

5 марта американская команда расторгла контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным и российской компанией «Уралкалий». Решение было принято из-за ситуации на Украине.

«Конечно, это оставляет большой пробел. К счастью, есть заинтересованные стороны, которые хотят присоединиться к нам. Я не хочу ничего обещать, но мы делаем успехи в привлечении новых партнеров. Я очень уверен в этом. Думаю, все понимают, что в 2022 году мы позиционируем себя совсем иначе, чем год назад. В любом случае, без «Уралкалия» наш сезон не находится под угрозой», — приводит слова Штайнера GPFans.