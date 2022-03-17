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Ральф Шумахер рассказал, когда Хэмилтон должен закончить карьеру

Ральф Шумахер рассказал, когда Хэмилтон должен закончить карьеру
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался по поводу пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Следующее поколение «Мерседеса» сейчас едет рядом с Льюисом, потому что, давайте не будем обманывать себя, «Мерседес» должен думать о будущем, и оно называется Джордж Расселл. Будет интересно посмотреть, как все участники справятся с этой ситуацией.

Если гонщик хочет завершить карьеру, то обычно есть пункт, который может расторгнуть контракт. Так было с Нико Росбергом в конце 2016 года, а также со мной, когда я завершил свою карьеру в DTM перед первой гонкой 2013 года.

Хэмилтон, конечно, неоднозначный спортсмен, и можно долго спорить о нём, но одно можно сказать точно — он величайший посол спорта и поэтому очень ценен.

Льюис набирает годы — вы просто не становитесь моложе. Я не могу говорить за него, но для меня прощание с гонками после победы в чемпионате в восьмой раз было бы логичным», — приводит слова Шумахера GPFans.

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